"Частное мнение". Депутат Плетнёва объяснила слова о лечении гомосексуалистов

Парламентарий затруднилась ответить, каким образом нужно проводить лечение, заявив, что не является врачом.

Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва назвала частным мнением собственные заявления в программе Владимира Познера о необходимости лечить гомосексуалистов, сообщает РИА "Новости".

— Но если вы считаете, что это здоровые люди, — на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные, — заявила депутат в беседе с агентством, говоря про гомосексуалистов.

— В основном это [ВИЧ] половым путём всё передаётся, — сказала Плетнёва, отметив, что у неё нет данных по распространению заболевания.

Депутат подчеркнула, что в беседе с Познером лишь высказывала свою точку зрения.