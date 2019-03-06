"Частное мнение". Депутат Плетнёва объяснила слова о лечении гомосексуалистов
Глава Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Фото: © Официальный сайт ГД РФ
Парламентарий затруднилась ответить, каким образом нужно проводить лечение, заявив, что не является врачом.
Председатель Комитета Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва назвала частным мнением собственные заявления в программе Владимира Познера о необходимости лечить гомосексуалистов, сообщает РИА "Новости".
— Но если вы считаете, что это здоровые люди, — на здоровье, считайте, а я считаю, что это люди больные, — заявила депутат в беседе с агентством, говоря про гомосексуалистов.
— В основном это [ВИЧ] половым путём всё передаётся, — сказала Плетнёва, отметив, что у неё нет данных по распространению заболевания.
Депутат подчеркнула, что в беседе с Познером лишь высказывала свою точку зрения.
Ранее Лайф сообщал, что, согласно опросу ВЦИОМ, половина россиянок опасаются стать жертвами насилия в семье. На это Плетнёва заявила: "У меня эта проблема не стоит. У вас — не знаю".