Орешкин объяснил свою неготовность отвечать на вопросы депутатов

По словам министра, поставленный спикером Госдумы вопрос касался правительства целиком, а не только МЭР.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин объяснил, почему его выступление в Госдуме на правительственном часе не удалось. По словам министра, он пришёл подготовленным по ранее оговоренной с парламентом теме, касающейся приоритетов экономического развития и реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. В Думе же неожиданно предложили обсудить более широкую повестку.

При этом Орешкин отметил, что в конце 2018 года предлагал обсудить именно это на правительственном часе, однако тему было решено оставить без изменений.

— Поэтому я выступал ровно по тем направлениям, которые парламентом были озвучены, — пояснил министр журналистам, добавив, что в ходе выступления подробно рассказал о работе МЭР по нацпроектам, за которые ведомство отвечает. — На самом деле, и по нацпроекту по производительности, и по малому и среднему бизнесу мы идём с опережением графика.

Поставленный же спикером Госдумы Вячеславом Володиным вопрос, как отметил Орешкин, касался правительства целиком, а не только Минэкономразвития.

— Поэтому понятно, что к обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был, — добавил глава МЭР, согласившись со спикером Госдумы в том, что вопрос требует подробного рассмотрения.