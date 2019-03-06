"Больше, чем ракета". В Швеции обеспокоены беспомощностью перед "Искандером"

Журналист полагает, что американская система ПВО Patriot не очень поможет в борьбе с этим оружием.

Эксперт по вопросам обороны Робин Хэггблум посвятил статью в шведской газете Svenska Dagbladet российскому ракетному вооружению — комплексам "Искандер", "Кинжал" и "Калибр". В публикации "Искандер" — это гораздо больше, чем баллистическая ракета" он признаёт, что Россия демонстрирует совершенно новый уровень военного потенциала.

Журналист отмечает, что не все параметры ракетного комплекса известны в силу военной тайны. Эта неопределённость послужила для США поводом приостановить участие в ДРСМД, обвинив Россию в "нарушениях", говорится в статье. По его словам, одна из сложностей заключается в том, что "не совсем понятно, что отличает этот тип баллистических ракет от прочих и как противостоять системе "Искандер".

— Траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, ракета может маневрировать, но она не способна, например, подняться, если уже устремилась к земле, — пишет Хэггблум.

По его мнению, чтобы сбить ракету, нужна продвинутая система ПВО — "Искандер" достигает очень больших скоростей — 2–3 километра в секунду. Эксперт считает сомнительной эффективность американской системы "Пэтриот" (Patriot) против российского комплекса.

— Как будто мало этой путаницы, существует ещё авиационный вариант "Искандер-М", который обозначается как Х-47М2 "Кинжал". Это баллистическая ракета, хотя запускают её с самолета, — недоумевает журналист.

Он констатирует, что противостоять баллистическим ракетам очень трудно. По мнению Хэгглблума, скандинавские страны обеспокоены угрозой, которую может представлять "Искандер".