"Больше, чем ракета". В Швеции обеспокоены беспомощностью перед "Искандером"
Журналист полагает, что американская система ПВО Patriot не очень поможет в борьбе с этим оружием.
Эксперт по вопросам обороны Робин Хэггблум посвятил статью в шведской газете Svenska Dagbladet российскому ракетному вооружению — комплексам "Искандер", "Кинжал" и "Калибр". В публикации "Искандер" — это гораздо больше, чем баллистическая ракета" он признаёт, что Россия демонстрирует совершенно новый уровень военного потенциала.
Журналист отмечает, что не все параметры ракетного комплекса известны в силу военной тайны. Эта неопределённость послужила для США поводом приостановить участие в ДРСМД, обвинив Россию в "нарушениях", говорится в статье. По его словам, одна из сложностей заключается в том, что "не совсем понятно, что отличает этот тип баллистических ракет от прочих и как противостоять системе "Искандер".
— Траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, ракета может маневрировать, но она не способна, например, подняться, если уже устремилась к земле, — пишет Хэггблум.
По его мнению, чтобы сбить ракету, нужна продвинутая система ПВО — "Искандер" достигает очень больших скоростей — 2–3 километра в секунду. Эксперт считает сомнительной эффективность американской системы "Пэтриот" (Patriot) против российского комплекса.
— Как будто мало этой путаницы, существует ещё авиационный вариант "Искандер-М", который обозначается как Х-47М2 "Кинжал". Это баллистическая ракета, хотя запускают её с самолета, — недоумевает журналист.
Он констатирует, что противостоять баллистическим ракетам очень трудно. По мнению Хэгглблума, скандинавские страны обеспокоены угрозой, которую может представлять "Искандер".
"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью пуска до 500 километров. В состав комплекса входят ракеты с высотой полёта до 50 километров, что практически полностью исключает перехват боеприпаса средствами ПВО противника.