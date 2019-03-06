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Опубликовано 6 марта 2019, 18:30

Названы характеристики нового игрового Xiaomi

Фото: © My Smart Price

Фото: © My Smart Price

Компания готовится к релизу смартфона для геймеров. С высокими характеристиками и защитой от перегрева.

Игровой Xiaomi Black Shark 2 был замечен в бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает My Smart Price.

Смартфон получит флагманский процессор последнего поколения Snapdragon 855, он будет доступен с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Первая модификация набрала 3494 балла в одноядерном тесте и 11 149 — в многоядерном, вторая — 3516 и 11 413 баллов соответственно.

Устройство будет оснащено новой системой охлаждения Liquid Cool 3.0. Остальные характеристики и дизайн неизвестны.

Ожидается, что игровой смартфон представят в апреле. Первое поколение Black Shark аналогичным образом было презентовано весной 2018 года. До России он добрался только в феврале этого года.

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Денис Марков
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