Названы характеристики нового игрового Xiaomi

Компания готовится к релизу смартфона для геймеров. С высокими характеристиками и защитой от перегрева.

Игровой Xiaomi Black Shark 2 был замечен в бенчмарке Geekbench. Об этом сообщает My Smart Price.

Смартфон получит флагманский процессор последнего поколения Snapdragon 855, он будет доступен с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Первая модификация набрала 3494 балла в одноядерном тесте и 11 149 — в многоядерном, вторая — 3516 и 11 413 баллов соответственно.

Устройство будет оснащено новой системой охлаждения Liquid Cool 3.0. Остальные характеристики и дизайн неизвестны.