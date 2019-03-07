В России могут появиться вклады на жильё в ипотеку

При накоплении на счёте в банке средств первоначального взноса заёмщик сможет рассчитывать на получение ипотечного кредита.

На согласовании Правительства РФ находится законопроект о накоплении первоначального взноса на ипотеку на банковском вкладе, уже в конце марта его могут внести на рассмотрение в ГД, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Закон введёт механизм жилищных сбережений. Так, при накоплении на счёте в банке средств первоначального взноса заёмщик сможет рассчитывать на получение ипотеки.

При этом размер страхового возмещения по данному виду вкладов могут установить до 10 млн рублей, так как эта сумма покрывает среднюю стоимость жилья в России.