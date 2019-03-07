В 2018 году Москалькова получила более 15 тысяч жалоб от российских женщин

Около 500 из них связаны с нарушением прав женщин, связанных с материнством и детством.

Российские женщины направили более 15 тысяч жалоб за 2018 год уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

— Из них 440 жалоб связаны именно с нарушением прав женщин, непосредственно связанных с материнством, детством, — сказала Москалькова.

Большая часть из таких — 373 — связана с нарушением прав женщины-матери, охраны материнства и семьи. 34 обращения связаны с выплатами пособий по уходу за ребёнком, а большинство из них относятся к теме отбывания наказаний беременными женщинами.