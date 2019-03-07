Кошмары Парижа и чудеса МЮ. Величайшие камбэки в истории Лиги чемпионов

"Манчестер Юнайтед" абсолютно невероятным образом прополз в 1/4 финала Лиги чемпионов. Англичане перед ответным матчем против ПСЖ были в жесточайшем минусе: по количеству голов отставания — 2, по отсутствующим игрокам — 10. Но при этом МЮ сумел сделать фирменный камбэк уже в добавленное время. И эта история очень напоминает те, что уже случались и с "Манчестер Юнайтед", и с ПСЖ. Лайф — о величайших камбэках в истории Лиги чемпионов.

Победа "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ — это реально футбольное чудо. Для этого есть несколько доказательств: Команда, проигравшая дома с разницей от двух мячей, никогда не проходила дальше. За всю историю Лиги чемпионов.

В Париже МЮ играл без 10 основных футболистов.

За манчестерцев впервые в ЛЧ сыграл 17-летний школьник. Сегодня ему разрешили пропустить занятия.

МЮ нанёс всего пять ударов и владел мячом лишь 27,6% времени.

Маркус Рашфорд никогда не бил пенальти за МЮ. Вчера он забил с точки на 93-й минуте великому Буффону. Парню всего 21 год.

В истории Лиги чемпионов уже случались и похожий кошмар Парижа, и похожий триумф "Манчестера". Вспоминаем лучшее.

ПСЖ — "Барселона", 1/8 финала сезона 2016/2017. Париж разбазарил преимущество в 4 гола

ПСЖ наказывают не в первый раз. Свежа история двухлетней давности, когда парижане дома уничтожили "Барселону" со счётом 4:0, а затем умудрились проиграть в Испании со счётом 1:6. Каталонцы первыми в истории ЛЧ сумели отыграть дефицит в четыре гола. Заметный вклад в победу "Барсы" тогда внёс Неймар, который теперь уже оказался по другую сторону баррикад.

"Барселона" — "Рома", 1/4 финала сезона 2017/2018. Римляне отыгрывают 4 мяча

Камбэк "Барсы" против ПСЖ смотрится ещё удивительнее, если учесть, что уже в следующем турнире самих каталонцев постигла судьба парижан. Они уверенно обыграли "Рому" дома со счётом 4:1, а на выезде вдруг пропустили три мяча, не сумев забить ни одного. Ту ночь в Риме не забудут никогда.

"Депортиво" — "Милан", 1/4 финала сезона 2003/2004. Испанцы делают камбэк со счёта 1:4

"Милан" середины нулевых доминировал в Лиге чемпионов. Однако между двумя финалами турнира у итальянцев случился сезон, когда они вылетели ещё на стадии 1/4 финала. А всё потому, что миланцы недооценили "Депортиво" и после домашней победы со счётом 1:4 умудрились в Испании пропустить четыре безответных мяча.

"Бавария" — МЮ, финал сезона 1998/1999. Сульшер приносит победу в добавленное время

Королём камбэков "Манчестер Юнайтед" стали называть после этого великого матча. Англичане проигрывали финал "Баварии" почти 90 минут, но в добавленное время сумели перевернуть всё вверх дном и выиграть. Победу принёс, кстати, Уле Гуннар Сульшер — нынешний тренер "Юнайтед". "Пижоны лежат, а великие торжествуют", — сказал тогда комментатор Владимир Маслаченко. Вчера в Париже эту фразу тоже вспоминали.

"Милан" — "Ливерпуль", финал сезона 2004/2005. Англичане побеждают после счёта 3:0 к перерыву