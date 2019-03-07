Госдума приняла законопроект против фейков

Сетевым СМИ теперь предлагается возможность удалять недостоверную информацию во избежание блокировки. И только в случае бездействия доступ к такому ресурсу будет ограничен.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о борьбе с фейковыми новостями. Документ вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверной.

Если такие материалы будут обнаружены в сетевых изданиях, то генпрокурор РФ или его заместители должны обратиться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этим сайтам. РКН, в свою очередь, должен будет уведомить редакцию о необходимости удаления ложной информации, зафиксировать время и дату направления такого сообщения.

Уже после этого редакция должна удалить недостоверную информацию (то есть о немедленной блокировке речи не идёт). Добавим, что согласно закону новые нормы не распространяются на новостные агрегаторы.