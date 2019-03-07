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Регион
Опубликовано 7 марта 2019, 11:31

Госдума приняла закон о недопустимости оскорбления госсимволов

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли законопроект о недопустимости оскорбления государственных символов. Авторами документа стали глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат ГД Дмитрий Вяткин. Позднее к ним присоединилась ещё группа парламентариев.

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к официальным госсимволам, конституции нашей страны.

Законопроект будет рассмотрен Совфедом 13 марта.

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Алексей Берковиц
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