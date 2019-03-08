Императрицы и наркомы: Женщины, которые правили Россией Оглавление Допетровское затворничество Женский век Дореволюционный век — уход из политики Ленинская эпоха — первая женщина в правительстве Сталинская эпоха — женщины идут в парламент Хрущёвская эпоха — первая женщина в политбюро Брежневская эпоха — приток в партийную номенклатуру Перестроечный рекорд Наше время — новый матриархат Политику до сих пор принято считать преимущественно мужским занятием. В Международный женский день Лайф решил оспорить эту точку зрения и вспомнить о роли женщин в отечественной истории. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий, © shutterstock, © Wikimedia Commons

Допетровское затворничество

В допетровскую эпоху роль женщин в истории нашей страны была сравнительно невелика. Со времён полулегендарной киевской княгини Ольги на протяжении шестисот лет женщины не играли значимой роли в политике и вели преимущественно затворнический образ жизни. Редким исключением стали великая княгиня Елена Глинская (регент при малолетнем сыне Иване Грозном) и царевна Софья, де-факто правившая в период регентства при малолетних Иване V и Петре I. Семилетнее правление Софьи закончилось её свержением и пострижением в монахини.

Женский век

Елизавета Петровна и Екатерина II. Коллаж © L!FE Фото © Wikimedia Commons

После смерти Петра в 1725 году в России начался женский век. Начиная с Екатерины I — на протяжении 71 года — Россией правили женщины. За это время мужчины смогли прорваться на трон лишь на четыре с половиной года. Да и то большую часть правления младенца Ивана VI (13 месяцев) фактическим правителем была его мать и регент Анна Леопольдовна.

Все они оставили разный след в истории. Правление одних прошло незамеченным, тогда как царствование других стало исторической вехой, необратимо изменившей облик всей страны.

Значимым стало 20-летнее правление Елизаветы Петровны. Первый университет, первый императорский театр и первый банк появились в Российской империи усилиями этой императрицы. Санкт-Петербург также частично обрёл свой узнаваемый облик в период её правления.

Царствование Екатерины II тоже составило целую эпоху. Присоединение Речи Посполитой и Крыма, создание первого в Европе учебного заведения для женщин (Смольный институт благородных девиц), Эрмитаж, начавшийся с частной коллекции произведений искусства императрицы.

Дореволюционный век — уход из политики

После смерти Екатерины эпоха женского правления в России закончилась. Женщины больше не принимали участия в политической деятельности, уйдя в благотворительную сферу и разного рода общественные организации.

Ни одной женщины в Государственной думе не было, поскольку они не имели избирательных прав, как и в большинстве других государств того времени. Правда, стоит отметить, что женщинам разрешалось участвовать в земских выборах (земства — органы местного самоуправления, занимавшиеся вопросами инфраструктуры, медицины, образования, но не имевшие политических полномочий) и выборах в городские думы. Только это делалось не лично, а через представителя с доверенностью (как правило, близкий родственник женщины).

Ленинская эпоха — первая женщина в правительстве

Елена Стасова и Александра Коллонтай. Коллаж © LIFE. Фото © Wikimedia Commons

После революции Россия стала одной из первых стран в мире, где женщинам было дано право голоса, одинаковое с мужчинами. В этот же период происходит возвращение женщин в политику. Александра Коллонтай становится первой женщиной-министром. Пост наркома государственного призрения она занимала всего пять месяцев, но в дальнейшем долгие годы была на дипломатической работе, став одной из первых в мире женщин-дипломатов.

Хотя большевики декларировали лозунги освобождения и раскрепощения женщины, в высшие слои номенклатуры женщин включали крайне неохотно. Достаточно сказать, что в дореволюционной истории было больше императриц, чем в советской — женщин в политбюро.

В оргбюро (аналог секретариата ЦК, дублирующий его функции) присутствовала только одна женщина — Елена Стасова. В секретариате ЦК некоторое время находились Стасова и Клавдия Новгородцева (супруга Свердлова). В политбюро ни одной женщины не было.

Сталинская эпоха — женщины идут в парламент

Полина Жемчужина. Коллаж © LIFE. Фото © Wikimedia Commons

На протяжении полутора лет председателем Комиссии советского контроля при Совнаркоме была скандально известная Розалия Землячка, в силу должности одновременно являвшаяся и заместителем председателя правительства. Фактически она на короткий срок стала первой женщиной–вице-премьером.

11 месяцев в правительстве присутствовала ещё одна женщина — Полина Жемчужина, супруга председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. Жемчужина занимала пост наркома рыбной промышленности.

В Верховном совете первого созыва, собравшемся в 1937 году, присутствовало 225 женщин-депутатов. Что составляло около 17% от общего числа парламентариев. Депутатами в основном были женщины, отличившиеся на производстве, — передовики и ударники труда.

Однако в высшей партийной номенклатуре женщины были представлены мало. Непродолжительный срок в оргбюро входили Клавдия Николаева и сменившая её Александра Артюхина. В секретариате ЦК и политбюро (двух ключевых партийных органах) ни одной женщины не было. На уровне первых секретарей обкомов (в современной терминологии — губернаторов) женщин почти не было, за исключением Ефросиньи Стрелковой, в 1951 году возглавившей Эвенкийский обком.

Хрущёвская эпоха — первая женщина в политбюро

Екатерина Фурцева и актриса Джина Лоллобриджида. Коллаж © LIFE. Фото © Wikimedia Commons

В хрущёвское время число женщин-депутатов возросло. Женщины составляли чуть менее трети в Верховном совете (порядка 26–27% депутатов). Именно в этот период на политической арене появилась самая могущественная женщина-политик в советской истории — министр культуры Екатерина Фурцева.

На протяжении 14 лет она занимала должность министра культуры СССР. Входила в секретариат ЦК, стала первой женщиной в составе политбюро.

Фурцева была самой могущественной женщиной-политиком советской эпохи. Её предшественницы в правительстве редко задерживались более чем на год-полтора.

Брежневская эпоха — приток в партийную номенклатуру

В брежневское правление ни одной новой влиятельной женщины-политика в СССР не появилось. Фурцева до 1974 года занимала свой пост в правительстве, но она выдвинулась ещё при Хрущёве. Тем не менее число женщин в парламенте росло. К концу брежневского правления женщин-депутатов в Верховном совете насчитывалось уже более трети (31%). На республиканском и региональном уровнях число женщин в выборных органах было ещё выше.

Но эти процессы не затронули два ключевых партийных органа: секретариат ЦК и политбюро, где после ухода Фурцевой не осталось ни одной женщины.

Однако в номенклатуре низшего звена женщины стали играть куда большую роль. Более 40% секретарей по идеологии в горкомах были женщинами. Высок был и процент женщин среди секретарей горкомов по образованию (35%).

Перестроечный рекорд

Александра Бирюкова и Галина Семёнова. Коллаж © LIFE. Фото © Wikimedia Commons, © Фотохроника ТАСС

Перестройка побила все рекорды советского времени по числу женщин в высшей партийной номенклатуре.

В политбюро вошли сразу две женщины — Александра Бирюкова (кандидат в члены политбюро и одновременно заместитель председателя Совета министров) и Галина Семёнова (главред журнала "Крестьянка", курировала женские и семейные вопросы).

Также одновременно две женщины работали в правительстве. Уже упоминавшаяся Бирюкова в качестве вице-премьера и Людмила Давлетова — председатель Госкомитета по лёгкой промышленности при Госплане.

Кроме того, в перестроечную эпоху появилось сразу две женщины во главе региональных обкомов — в Киргизской и Туркменской ССР.

Правда, существенно понизилось количество женщин среди депутатов. Если в Верховном совете, избранном в 1984 году, было 33% женщин, то в составе Съезда народных депутатов 1989 года (новый орган власти) их оказалось около 16%. Тем не менее именно перестроечная эпоха установила советский рекорд по численности женщин в высших эшелонах власти.

Наше время — новый матриархат

Всё постсоветское время доля женщин в парламенте сохраняется на одном уровне и составляет порядка 14–17%. Это несколько меньше, чем в 60–70-е годы, и примерно на одном уровне с парламентом перестроечной эпохи. Вместе с тем председателем Совета Федерации, то есть третьим лицом в государстве после президента и премьера, является Валентина Матвиенко.

Представительство женщин в правительстве увеличилось в сравнении с советской эпохой. Женщины присутствовали в каждом постсоветском правительстве, за исключением кабинета Михаила Фрадкова.

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Екатерина Штукина / Красильников Станислав / Шарифулин Валерий

В российском правительстве всегда работают женщины — зампред правления Сбербанка, в прошлом вице-премьер Ольга Голодец, нынешний вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова. Ольга Васильева возглавляла Министерство просвещения, а Вероника Скворцова занимала пост министра здравоохранения. Это исторический рекорд. Никогда прежде, ни в дореволюционную, ни в советскую эпоху, в правительстве не работало такое количество женщин одновременно.

С каждой новой эпохой число женщин в органах власти увеличивается. Вероятнее всего, этот процесс продолжится и в дальнейшем.

Авторы Евгений Антонюк