Лунные войны. Как СССР потерял спутник Земли

Оглавление Полигон — Луна Как построить луноход Удачные старты Почему миссия оборвалась?

За современными американскими марсоходами и китайскими луноходами забылась одна из наиболее интересных страниц отечественной космонавтики — исследование Луны при помощи беспилотных аппаратов-луноходов. Увы, но из четырёх аппаратов смогли поработать на Луне всего два, причём один из них совсем недолго. "Лайф" рассказывает, почему так произошло.

Полигон — Луна

С точки зрения космонавтики Луна — просто идеально расположенный космический полигон, на котором можно обкатывать любые технологии до того, как пытаться повторить их в глубоком космосе. Меньше двух лет прошло с момента запуска первого спутника, а уже 14 сентября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция "Луна-2" впервые доставила в район вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик вымпел с изображением герба СССР.

Макет автоматической станции "Луна-2". Фото: © РИА Новости / Александр Моклецов

Раньше, чем на любом другом космическом объекте, начали работать и беспилотные наземные аппараты-луноходы. Эскизный проект советского лунохода был утверждён осенью 1966 года. Создавались будущие покорители Луны в конструкторском бюро Машиностроительного завода имени С.А. Лавочкина. Шасси же для них, способное двигаться по лунному грунту, разрабатывалось в ленинградском ВНИИТрансмаш, именно там же создавалась ходовая основного боевого советского танка Т-64.

Основной проблемой было не выйти за границы массы и объёма, определяемых возможной полезной нагрузкой тяжёлой ракеты-носителя "Протон" и унифицированной посадочной ступенью. Для того чтобы совершить посадку на лунную поверхность, луноходу требуется специальная посадочная ступень, способная затормозить в условиях практически полного отсутствия лунной атмосферы, а затем аккуратно и безопасно посадить уникальный аппарат.

Как построить луноход

Уже к 1966 году был определён эскизный проект лунохода. На создание, тестирование и изготовление опытных экземпляров ушло всего два года, практически нереальные по нынешним временам сроки. Уже к концу 1968 года первый луноход, посверкивая боками гермокорпуса, готовился к своему полёту на Луну.

Масса машины — 900 кг, диаметр по верхнему основанию корпуса — 2150 мм, высота — 1920 мм, колея — 1600 мм. Колёсная база — 1700 мм. Диаметр колёс — 510 мм при ширине в 200 мм. Диаметр приборного контейнера — 1800 мм. Максимальная скорость передвижения по Луне — 4 км/ч.

Одной из главных проблем перед отправкой было то, что в принципе оставалось непонятным, какой на Луне грунт. Часть учёных считала, что грунт на Луне покрыт слоем зыбучей пыли, и любая станция, приземлившаяся на него, обязательно в нём утонет. По некоторым подсчётам, глубина такой пыли превышала несколько метров. Соответственно, и создавать луноход нужно исходя из этих идей. Другие специалисты говорили, что Луна твёрдая. В итоге все сомнения разрешил сам главный конструктор Сергей Королёв. Сохранилась даже его служебная записка: "Луна — твёрдая. С. Королёв", написанная, чтобы разрешить все споры.

И вот 19 февраля 1969 года первая ракета-носитель "Протон" с луноходом на борту стартовала с Байконура. Увы, неудачно. Буквально через несколько секунд после старта произошло разрушение аэродинамического обтекателя ракеты-носителя, что привело к аварии и потере ракеты с ценным грузом. "Луноход-0" не смог покинуть нашу планету.

Удачные старты

Лишь больше чем через полтора года, 10 ноября 1970 года, к Луне был запущен "Луноход-1". Это был первый в мире автоматический луноход, благополучно доставленный на Луну и выполнивший на лунной поверхности поставленную задачу. Он проработал 10,5 земных месяца и проехал более 10 километров. За это время луноход сделал несколько тысяч фотографий, обследовал 80 000 квадратных метров площади и взял более чем полтысячи проб лунного грунта. На крыше "Лунохода-1" был установлен уголковый отражатель, что позволило вычислить расстояние до Луны максимально точно.

На 8 Марта 1971 года операторы лунохода дважды нарисовали колёсами на поверхности Луны цифру 8, чтобы поздравить участниц проекта. Фото: © wikipedia

Увы, радиоизотопный источник энергии (РИТЭГ) имел ресурс всего в несколько месяцев. Он обеспечивал комфортную температуру для электроники внутри герметичного корпуса лунохода. В один из дней, когда он перестал работать, луноход перестал выходить на связь.

Спустя ещё два года, 15 января 1973 года, на Луну приземлился "Луноход-2". Он был усовершенствован по сравнению с предшественником и даже, несмотря на так и не заработавшую систему навигации, прошёл по Луне очень большое расстояние. Уже за четыре первых месяца он покрыл более чем марафонскую дистанцию. Ресурс "Лунохода-2" не был исчерпан и наполовину, когда по недосмотру произошла его поломка.

Почему миссия оборвалась?

"Луноход-2" въехал в кратер, в котором обнаружился ещё один, чуть более глубокий, кратер. Было принято решение выбираться из лунной ловушки задним ходом, но из-за плохого взаимодействия между управляющими группами во время этого манёвра крышку, закрывавшую солнечные батареи, не закрыли. Луноход черпнул пыли, которую убрать с солнечных батарей не было никакой возможности, перестал получать достаточно энергии и буквально через несколько дней навсегда остановился. К этому времени он прошёл всего 42 километра 200 метров (по другим подсчётам, чуть меньше — около 39 километров).

Схема миссии лунохода Фото: © wikipedia

Скорее всего, проблемы можно было бы избежать, если бы между группами разработчиков, отвечающими за перемещение и беспроблемную работу внутреннего оборудования, было больше взаимодействия. "Водители" лунохода предлагали крышку закрыть и выбираться с закрытой, этот манёвр был ими уже многократно опробован. Впоследствии крышку бы открыли, и пыль бы ссыпалась с неё. Увы, но специалисты из другой группы побоялись возможного перегрева и дали приказ сдавать задним ходом с открытой крышкой.

Вячеслав Довгань, "водитель" лунохода, вспоминал в своих мемуарах об этом так: "Со вторым история получилась глупая. Четыре месяца он уже находился на спутнике Земли. 9 мая я сел за штурвал. Мы угодили в кратер, навигационная система вышла из строя.

Как выбираться? Не раз мы уже попадали в подобные ситуации. Тогда просто закрывали солнечные батареи и выбирались. А тут — в группе управления новые люди. Они и приказали не закрывать и так выбираться. Мол, закроем — и не будет откачки тепла из лунохода, приборы перегреются.

Мы не послушались и попробовали выехать так. Зацепили лунный грунт. А лунная пыль такая липкая. А тут ещё приказывают закрыть панель солнечной батареи, мол, пыль сама по себе и осыплется. Она и осыпалась — на внутреннюю панель, луноход перестал получать подзарядку солнечной энергией в необходимом объёме и постепенно обесточился. 11 мая сигнала от лунохода уже не было".

Собственно, такая глупая потеря ценнейшего аппарата и необходимость отчитываться и отписываться стали одной из причин закрытия программы значительно раньше срока. Банальная лунная пыль стала причиной прекращения всех работ.

Схема АМС "Луна-17", аналога "Луны-21" / Посадочная ступень "Луны-21" Фото: © wikipedia

В 1977 году предполагалось запустить и третий луноход, но, увы, запуск не состоялся и проект более никогда не был возобновлён. СССР остался первой страной, осуществившей такую сложную и важную миссию. Следующий луноход, гораздо меньшего размера, появился на поверхности Луны лишь спустя более чем сорок лет — в 2013 году. И он, увы, уже был китайским.

Вспомнили о луноходах гораздо позже, когда в декабре 1993 года НПО имени Лавочкина продало "Луноход-2", находившийся на Луне, вместе с АМС "Луна-21" на аукционе "Сотбис" в Нью-Йорке за 68 500 долларов США сыну астронавта, предпринимателю Ричарду Гэрриоту. Увы, на такой негероической ноте закончилась одна из самых интересных миссий мировой космонавтики.