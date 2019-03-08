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Регион
Опубликовано 8 марта 2019, 15:52

В США российские студенты поздравили женщин в рамках акции MakeHerSmile

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Также акция проходит во многих других странах мира. Её цель — показать, как в России мужчины поздравляют своих дам.

Российские студенты в американских штатах Вашингтон, Калифорния, Техас, Вирджиния и Мэриленд поздравили местных жительниц в рамках акции MakeHerSmile.

Примечательно, но идея создания акции принадлежала российским студентам из клуба Вашингтонского университета. Первый раз она прошла в 2018 году. Во второй год акции порадовать цветами удалось 500 американок.

Организаторы сделали акцент на эмоциональной составляющей праздника и момента вручения презента, а одной из целей акции является показать женщинам всего мира российскую традицию поздравления. Все участники также могут выкладывать в социальные сети публикации с хештегом #MakeHerSmile.

Присоединились к ней и другие страны. Всего их насчитывается более 30. Так, в Камеруне и Кении подарки и цветы получили местные школьницы, а в Таджикистане прекрасной половине человечества подарили подарки.

Цветы также дарили на улицах Дублина и Сиэтла. В румынском городе Клуж-Напока волонтёры поздравили сотрудниц типографии, а в Сан-Паулу и Джакарте дам поздравили подарками с символикой праздника.

— Я очень счастлива получить неожиданный подарок в Международный женский день. Я почувствовала себя особенной, поверила, что я важна для общества, уважаема. Очень приятно, когда тебе оказывают такие знаки внимания,- заявила Элеонора Бачу из Румынии.

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Артур Белкин
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