Депутат Госдумы назвал утопией идею Порошенко о "высокоточных ракетах"
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко
По мнению парламентария, идея президента Украины на самом деле — это предложение разместить в Незалежной иностранные системы ПРО.
Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал утопией идею украинского лидера о высокоточных ракетах для ударов по тылу противника.
— Думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО, потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия, — цитирует парламентария RT.
Шерин напомнил, что в советские времена украинские военные заводы были максимально загружены, поскольку Москва была основным заказчиком ВПК. Теперь же, по мнению депутата, американские "партнёры" отнюдь не заинтересованы, чтобы Киев развивал собственное вооружение.
Как ранее писал Лайф, Пётр Порошенко заявил, что Украине нужны высокоточные ракеты повышенного радиуса действия.Он намекнул, что после выхода России и США из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) у Киева больше нет прежних ограничений дальности.