Депутат Госдумы назвал утопией идею Порошенко о "высокоточных ракетах"

По мнению парламентария, идея президента Украины на самом деле — это предложение разместить в Незалежной иностранные системы ПРО.

Первый заместитель главы Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал утопией идею украинского лидера о высокоточных ракетах для ударов по тылу противника.

— Думаю, что таким образом Украина предлагает свою территорию для размещения систем ПРО, потому что никто не будет давать Киеву возможность развивать собственное производство высокоточного оружия, — цитирует парламентария RT.

Шерин напомнил, что в советские времена украинские военные заводы были максимально загружены, поскольку Москва была основным заказчиком ВПК. Теперь же, по мнению депутата, американские "партнёры" отнюдь не заинтересованы, чтобы Киев развивал собственное вооружение.