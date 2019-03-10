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Регион
Опубликовано 10 марта 2019, 11:34

Потерпел крушение лайнер Ethiopian Airlines. На борту было больше 150 человек

Фото: ©Flightradar&nbsp;

Фото: ©Flightradar 

Boeing 737 пропал с радаров всего через шесть минут после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы.

Самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами и восемью членами экипажа потерпел крушение. Об этом сообщает агентство Reuters.

Boeing 737 летел из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби и пропал с радаров спустя шесть минут после вылета.

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Майя Селезнёва
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