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Опубликовано 10 марта 2019, 11:37

Власти Эфиопии подтвердили крушение самолёта Ethiopian Airlines

Фото: © Flickr/Alan Wilson

Фото: © Flickr/Alan Wilson

По предварительным данным, на борту находилось 157 человек. Точных данных о погибших и пострадавших не приводится.

Власти Эфиопии подтвердили крушение самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сообщается в твиттере офиса премьера страны.

— Офис премьер-министра от лица правительства и народа Эфиопии хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих любимых, летевших на Boeing 737 регулярным рейсом авиакомпании Ethiopian Airlines в Найроби, Кения, сегодня утром, — сказано в сообщении офиса премьер-министра Эфиопии.

Напомним, на борту самолёта было более 150 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Официальных данных о количестве погибших нет.

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Эмила Сидорова
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