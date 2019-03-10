Власти Эфиопии подтвердили крушение самолёта Ethiopian Airlines
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По предварительным данным, на борту находилось 157 человек. Точных данных о погибших и пострадавших не приводится.
Власти Эфиопии подтвердили крушение самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сообщается в твиттере офиса премьера страны.
— Офис премьер-министра от лица правительства и народа Эфиопии хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих любимых, летевших на Boeing 737 регулярным рейсом авиакомпании Ethiopian Airlines в Найроби, Кения, сегодня утром, — сказано в сообщении офиса премьер-министра Эфиопии.
The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) 10 марта 2019 г.
Напомним, на борту самолёта было более 150 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Официальных данных о количестве погибших нет.