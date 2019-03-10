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Опубликовано 10 марта 2019, 13:20

При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил

Фото: © Flickr/Alan Wilson

Фото: © Flickr/Alan Wilson

На борту самолёта, разбившегося через шесть минут после вылета, находились граждане 33 стран.

При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил. Об этом сообщили в эфире Ethiopian Broadcasting Corporation.

По предварительной информации, на борту самолёта находились граждане 33 стран.

Напомним, самолёт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находилось 157 человек. Российские дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров граждане РФ.

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Эмила Сидорова
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