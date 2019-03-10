При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил
Фото: © Flickr/Alan Wilson
На борту самолёта, разбившегося через шесть минут после вылета, находились граждане 33 стран.
При крушении самолёта в Эфиопии никто не выжил. Об этом сообщили в эфире Ethiopian Broadcasting Corporation.
По предварительной информации, на борту самолёта находились граждане 33 стран.
Update: 33 nationalities on board aircraft and no survivors according to @flyethiopian talking to @ebczena— James Smart (@jamessmat) 10 марта 2019 г.
Напомним, самолёт Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. На борту находилось 157 человек. Российские дипломаты выясняют, были ли среди пассажиров граждане РФ.