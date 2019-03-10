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Регион
Опубликовано 10 марта 2019, 13:56

В Стокгольме взорвался автобус

Как отмечается, он мог въехать в ограничение, предупреждающее о высоте тоннеля.

В Стокгольме взорвался, а затем загорелся рейсовый автобус. В результате пострадал водитель. Степень его ранений неизвестна.

По предварительной информации, пассажиров в автобусе не было. Об этом сообщает полиция шведской столицы.

Как отмечается, дело рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. Автобус был каким-то образом повреждён, после чего начал гореть. Риска распространения огня нет.

Напомним, в феврале в одном из жилых домов Стокгольма произошёл взрыв, в результате которого погиб человек.

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Эмила Сидорова
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