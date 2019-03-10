В Стокгольме взорвался автобус
Как отмечается, он мог въехать в ограничение, предупреждающее о высоте тоннеля.
Massive explosion in Stockholm just now. #Stockholm #Sweden #skynews hope people are ok! We are. pic.twitter.com/lGZfXxjklS— Daleforbessutherland (@dalecforbes) 10 марта 2019 г.
В Стокгольме взорвался, а затем загорелся рейсовый автобус. В результате пострадал водитель. Степень его ранений неизвестна.
JUST NU: Buss övertänd i centrala Stockholm – kraftig explosion https://t.co/JEtNQBv3ka pic.twitter.com/676gxl70J8— Expressen (@Expressen) 10 марта 2019 г.
По предварительной информации, пассажиров в автобусе не было. Об этом сообщает полиция шведской столицы.
#BREAKING: Report: Bus explosion in #Stockholm pic.twitter.com/nsQyKRFzh6— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 10 марта 2019 г.
Как отмечается, дело рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. Автобус был каким-то образом повреждён, после чего начал гореть. Риска распространения огня нет.
Напомним, в феврале в одном из жилых домов Стокгольма произошёл взрыв, в результате которого погиб человек.