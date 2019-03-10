В Стокгольме взорвался автобус

Как отмечается, он мог въехать в ограничение, предупреждающее о высоте тоннеля.

В Стокгольме взорвался, а затем загорелся рейсовый автобус. В результате пострадал водитель. Степень его ранений неизвестна.

По предварительной информации, пассажиров в автобусе не было. Об этом сообщает полиция шведской столицы.

Как отмечается, дело рассматривается как дорожно-транспортное происшествие. Автобус был каким-то образом повреждён, после чего начал гореть. Риска распространения огня нет.