На борту разбившегося в Эфиопии самолёта мог быть россиянин

Во время авиакатастрофы в "боинге" находилось 157 человек — 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

На борту потерпевшего в Эфиопии крушение Boeing 737 мог быть россиянин. Как сообщил заведующий консульским отделом Посольства РФ в Кении Олег Кипоренко, мужчина купил билет и направлялся в столицу Кении в туристических целях.

— Предварительно, он должен был лететь именно на этом рейсе из Аддис-Абебы до Найроби, — цитирует его РИА "Новости".