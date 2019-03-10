Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2019, 15:18

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан России

Ранее сообщалось, что дипломаты проверяют информацию о россиянине, купившем билет на рейс.

На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан Российской Федерации. Об этом заявили на пресс-конференции авиакомпании Ethiopian Airlines, которая посвящена крушению рейса ET 302.

Как уточняется, на борту Boeing 737 были граждане 35 государств, а не 33, как сообщалось ранее.

Жертвами крушения самолёта стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — семь подданных Великобритании.

Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение всего через несколько минут после взлёта.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • В мире
  • Эфиопия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar