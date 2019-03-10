На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан России
Ранее сообщалось, что дипломаты проверяют информацию о россиянине, купившем билет на рейс.
На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было трое граждан Российской Федерации. Об этом заявили на пресс-конференции авиакомпании Ethiopian Airlines, которая посвящена крушению рейса ET 302.
Как уточняется, на борту Boeing 737 были граждане 35 государств, а не 33, как сообщалось ранее.
#UPDATE Kenyan official on #EthiopianAirlines crash:— CGTN (@CGTNOfficial) March 10, 2019
- at least 35 nationalities aboard ill-fated plane
- identities of two passengers unknown
- At 32 people, Kenyans made up the largest portion of passengers pic.twitter.com/e04R8DBm5R
Жертвами крушения самолёта стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — семь подданных Великобритании.
Напомним, самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение всего через несколько минут после взлёта.