Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2019, 15:28

Запрашивал посадку. Пилот разбившегося в Эфиопии самолёта сообщал о проблемах

Фото: © Flickr/Alan Wilson

Фото: © Flickr/Alan Wilson

Какого рода были неполадки, пока не уточняется. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли.

Пилот разбившегося в Эфиопии самолёта сообщал о проблемах и запрашивал разрешение на возвращение судна в аэропорт вылета. Об этом рассказали на пресс-конференции авиакомпании Ethiopian Airlines.

Среди погибших в результате авиакатастрофы — граждане России, Канады, КНР, США, Италии, Индии, Франции, Великобритании, Египта, Эфиопии и Кении.

На борту самолёта находились граждане 35 государств — всего 157 человек. Личность двух человек пока не установлена.

Самолёт "Эфиопских авиалиний" потерпел крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы в Найроби. Все находившиеся на борту погибли.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • В мире
  • Эфиопия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar