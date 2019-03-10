Запрашивал посадку. Пилот разбившегося в Эфиопии самолёта сообщал о проблемах

Какого рода были неполадки, пока не уточняется. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли.

Пилот разбившегося в Эфиопии самолёта сообщал о проблемах и запрашивал разрешение на возвращение судна в аэропорт вылета. Об этом рассказали на пресс-конференции авиакомпании Ethiopian Airlines.

Среди погибших в результате авиакатастрофы — граждане России, Канады, КНР, США, Италии, Индии, Франции, Великобритании, Египта, Эфиопии и Кении.

На борту самолёта находились граждане 35 государств — всего 157 человек. Личность двух человек пока не установлена.