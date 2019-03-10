На борту разбившегося в Эфиопии самолёта было много иностранцев

Всего в результате авиакатастрофы погибло 157 человек, в том числе трое россиян.

На борту самолёта авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося вскоре после вылета из Аддис-Абебы, было много иностранных граждан. Об этом сообщили на пресс-конференции. На ней рассказали об известных на данный момент деталях крушения самолёта.

По последним данным, среди пассажиров было трое россиян, 32 гражданина Кении, 18 граждан Канады, восемь граждан КНР, восемь граждан США, восемь граждан Италии. Рейсом из Аддис-Абебы в Найроби летели также семь граждан Франции и семь граждан Великобритании, шесть граждан Египта, пять граждан Нидерландов, четыре гражданина Индии и четыре гражданина Словакии.

На борту самолёта также находились пассажиры с паспортами ООН, Марокко, Бельгии, Норвегии, Уганды, Йемена, Судана, Тонго, Мозамбика и других стран.