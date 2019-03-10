Погибшие при крушении самолёта в Эфиопии россияне были туристами

В посольстве не подтвердили информацию о том, что они могли быть сотрудниками госорганов.

Граждане РФ, которые погибли при крушении самолёта Ethiopian Airlines, были туристами, а не участниками конференции ООН в Найроби. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Посольство России в Кении.

— Данные пассажиры являются, по нашей информации, обыкновенными туристами, они не имеют отношения к посольству либо к каким-то государственным учреждениям, — заявил заведующий консульским отделом Российского посольства в Кении Олег Кипоренко.

По словам дипломата, российские делегаты, приглашённые на предстоящую конференцию ООН в Найроби, прилетают в Кению другими рейсами. Они не использовали и не используют Ethiopian Airlines.

Заседание Ассамблеи ООН по окружающей среде пройдёт в Найроби 11−15 марта.