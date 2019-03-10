"Прыгал с парашютом". Друзья рассказали о погибшем в авиакатастрофе россиянине

Информацию о гибели мужчины в авиакатастрофе на борту самолёта "Эфиопских авиалиний" подтвердила его мать.

Погибший при крушении самолёта Ethiopian Airlines гражданин России Сергей Вяликов был профессиональным парашютистом и воздушным оператором, сообщает телеканал "360".

— Произошедшее для меня как гром среди ясного неба. Я даже не знала, что у него был загранник, он больше ездил по России, — рассказала Татьяна, знакомая Вяликова.

По её словам, Сергей работал с начинающими парашютистами и был воздушным оператором.

Товарищ погибшего Александр рассказал, что о поездке Вяликова в Африку не знал. Он отметил, что Сергей не пил и не курил, прыгал с парашютом и играл в бильярд.