"Прыгал с парашютом". Друзья рассказали о погибшем в авиакатастрофе россиянине
Информацию о гибели мужчины в авиакатастрофе на борту самолёта "Эфиопских авиалиний" подтвердила его мать.
Погибший при крушении самолёта Ethiopian Airlines гражданин России Сергей Вяликов был профессиональным парашютистом и воздушным оператором, сообщает телеканал "360".
— Произошедшее для меня как гром среди ясного неба. Я даже не знала, что у него был загранник, он больше ездил по России, — рассказала Татьяна, знакомая Вяликова.
По её словам, Сергей работал с начинающими парашютистами и был воздушным оператором.
Товарищ погибшего Александр рассказал, что о поездке Вяликова в Африку не знал. Он отметил, что Сергей не пил и не курил, прыгал с парашютом и играл в бильярд.
Напомним, в результате крушения самолёта, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, погибли 157 человек — все находившиеся на борту. Среди погибших — трое граждан Российской Федерации: Екатерина и Александр Поляковы и Сергей Вяликов.