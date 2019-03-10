В Эфиопии 11 марта объявили днём траура по погибшим при крушении Boeing
Фото: © Twitter/nypost
Премьер-министр страны в телевизионном обращении выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших.
Власти Эфиопии объявили 11 марта днём траура по погибшим в авиакатастрофе рейса ET 302 "Эфиопских авиалиний". Об этом сообщает офис премьер-министра Абия Ахмеда Али.
Crash site of Ethiopian Airlines #FlightET302:— News Central (@NewsCentralTV) March 10, 2019
Rescue teams collect bodies in bags amid debris near Bishoftu, a town some 60 kilometres southeast of Addis Ababa, #Ethiopia. The Boeing 737 crashed this morning en route from Addis Ababa to Nairobi with 157 on board. pic.twitter.com/IM9Nf1TCSE
Как отмечается в опубликованном в Twitter сообщении, национальный траур объявлен по гражданам всех стран, находившимся на борту самолёта.
Politician lost wife, children in horrific Ethiopia Airlines crash https://t.co/GJf5iOivlH pic.twitter.com/T60K6otPVk— New York Post (@nypost) March 10, 2019
В результате крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines погибло 157 человек — граждане 35 государств. На борту самолёта находились трое граждан России.