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Регион
Опубликовано 10 марта 2019, 21:58

В Эфиопии 11 марта объявили днём траура по погибшим при крушении Boeing

Фото: © Twitter/nypost

Фото: © Twitter/nypost

Премьер-министр страны в телевизионном обращении выразил свои соболезнования родственникам и близким погибших.

Власти Эфиопии объявили 11 марта днём траура по погибшим в авиакатастрофе рейса ET 302 "Эфиопских авиалиний". Об этом сообщает офис премьер-министра Абия Ахмеда Али.

Как отмечается в опубликованном в Twitter сообщении, национальный траур объявлен по гражданам всех стран, находившимся на борту самолёта.

В результате крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines погибло 157 человек — граждане 35 государств. На борту самолёта находились трое граждан России.

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Эмила Сидорова
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