В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников учреждений, связанных с ООН

19 сотрудников организаций, связанных с ООН, по предварительной информации, погибли в результате авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом информирует Международная организация по миграции ООН.

Напомним, при крушении самолёта "Эфиопских авиалиний" погибли все 157 человек, находившиеся на его борту. Среди погибших оказались трое россиян: парашютист Сергей Вяликов и семейная пара — Екатерина и Александр Поляковы. Ранее сообщалось, что на борту было не менее 12 сотрудников ООН.