Мэй выразила соболезнования родным погибших при крушении лайнера в Эфиопии

На борту разбившегося самолёта Ethiopian Airlines было семь граждан Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

— В это тяжёлое время мои мысли — с семьями и близкими находившихся на борту британских граждан и всех, кого коснулся этот трагический инцидент, — написала она в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, в Эфиопии 11 марта 2019 года объявили днём общенационального траура.