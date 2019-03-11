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Регион
Опубликовано 11 марта 2019, 02:12

Мэй выразила соболезнования родным погибших при крушении лайнера в Эфиопии

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Витвицкий

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Витвицкий

На борту разбившегося самолёта Ethiopian Airlines было семь граждан Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии.

— В это тяжёлое время мои мысли — с семьями и близкими находившихся на борту британских граждан и всех, кого коснулся этот трагический инцидент, — написала она в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, в Эфиопии 11 марта 2019 года объявили днём общенационального траура.

Напомним, Boeing 737 пропал с радаров через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Он упал в 60 километрах от эфиопской столицы. На борту было 157 человек. Никто не выжил. Среди погибших — трое россиян.

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Александр Бочаров
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