"Был очень зол". Житель Греции рассказал, как опоздал на разбившийся лайнер

Путешественник из Афин остался в живых благодаря тому, что не успел сдать багаж — буквально двух минут не хватило.

Турист из Греции по имени Антониос Маврополулос оказался единственным пассажиром печально известного рейса Ethiopian Airlines, который не сел в самолёт. Он опоздал на две минуты.

Путешественник рассказал об этом изданию Greek Reporter. По словам Маврополулоса, его жизнь спасло то, что он не успел вовремя сдать багаж.

Я видел, как люди садились в самолёт. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали Антониос Маврополулос

Он добавил, что после трагедии полиция вызвала его на допрос: правоохранителям показалось подозрительным, что лишь он один не попал на рейс. Но, поскольку багаж был при нём, мужчину быстро отпустили.

Снимок билета туриста из Греции на самолёт, который разбился в Эфиопии. Фото: © Facebook / Antonis Mavropoulos