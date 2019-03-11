"Были совсем молоды". Погибшая при крушении в Эфиопии пара работала в Сбербанке

На африканский континент супруги отправились на отдых, который столь трагично оборвался.

Сбербанк подтвердил гибель двух сотрудников в авиакатастрофе рейса ET 302 "Эфиопских авиалиний". Речь идёт о супругах Екатерине и Александре Поляковых, уроженцах города Таганрога, сообщает РИА "Новости".

— Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании "Сбербанк Лизинг", входящей в "Группу Сбербанк", — приводит агентство заявление компании.

Как отмечается, в Африку супруги Поляковы полетели отдыхать. Ранее об этом рассказали в Посольстве России в Кении.