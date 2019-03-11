Сборная России одержала победу над Украиной в матче по Dota 2
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Соперники по данной киберспортивной дисциплине сошлись в рамках матча за третье место.
В Китае подошёл к концу киберспортивный чемпионат среди сборных WESG. Накануне состоялись финальные игры по Dota 2. Сборной России удалось занять третье место, переиграв в последнем матче Украину.
Победа на первой карте была за украинской сборной, но уже вторая карта без проблем ушла в копилку российской сборной. Также российские киберспортсмены одержали победу на третьей карте, закончив игру со счётом 2:1 в свою пользу.
В итоге Россия получила за третье место 100 тысяч долларов призовых. Украинским игрокам досталось 50 тысяч долларов.