Сборная России одержала победу над Украиной в матче по Dota 2

В Китае подошёл к концу киберспортивный чемпионат среди сборных WESG. Накануне состоялись финальные игры по Dota 2. Сборной России удалось занять третье место, переиграв в последнем матче Украину.

Победа на первой карте была за украинской сборной, но уже вторая карта без проблем ушла в копилку российской сборной. Также российские киберспортсмены одержали победу на третьей карте, закончив игру со счётом 2:1 в свою пользу.