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Регион
Опубликовано 11 марта 2019, 08:57

Сборная России одержала победу над Украиной в матче по Dota 2

Фото: © WESG

Фото: © WESG

Соперники по данной киберспортивной дисциплине сошлись в рамках матча за третье место.

В Китае подошёл к концу киберспортивный чемпионат среди сборных WESG. Накануне состоялись финальные игры по Dota 2. Сборной России удалось занять третье место, переиграв в последнем матче Украину.

Победа на первой карте была за украинской сборной, но уже вторая карта без проблем ушла в копилку российской сборной. Также российские киберспортсмены одержали победу на третьей карте, закончив игру со счётом 2:1 в свою пользу.

В итоге Россия получила за третье место 100 тысяч долларов призовых. Украинским игрокам досталось 50 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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