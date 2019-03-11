Виктор Бут — о жизни в тюрьме США: Важно сохранить здоровье, рассудок и надежду

Гражданину РФ дали 25 лет тюрьмы за сговор с целью убийства американцев и поддержку терроризма. Бут настаивает на своей невиновности.

Российский бизнесмен Виктор Бут заявил о намерении делать всё для сохранения здоровья, рассудка и надежды во время отбывания 25-летнего срока в американской тюрьме. Об этом он рассказал по телефону РИА "Новости" по случаю 11-летия со дня его ареста по обвинению в поставке оружия повстанцам.

— Мыслей и чувств на эту тему никаких. Проехали — и проехали. Одиннадцать, двенадцать — неважно это. Отсохло и отпало. Самое важное — другое. Не то, сколько лет прошло, сколько осталось, сколько их вообще. Важно сохранить здоровье, рассудок и надежду, — считает россиянин.

Бут времени в тюрьме даром не теряет — занимается йогой, читает книги, изучает иностранные языки.

Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке по запросу американских спецслужб. Россиянин был экстрадирован в США и приговорён к 25 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма, а именно — поставках оружия колумбийским повстанцам.