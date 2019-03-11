Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2019, 13:20

Шаманов заявил, что прекращение СНВ-3 может привести к катастрофе

Председатель комитета Государственный Думы РФ по обороне Владимир Шаманов. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко.

Председатель комитета Государственный Думы РФ по обороне Владимир Шаманов. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко.

Парламентарий напомнил, что действие договора закончится в феврале 2021 года, что будет к тому времени — непонятно.

Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов предостерёг о прекращении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

— Прекращение СНВ-3 может привести к глобальным, катастрофическим последствиям, — заявил парламентарий в ходе брифинга для военных атташе. Его слова приводит REGNUM.

Шаманов отметил неопределённость, которую искусственно создаёт американская сторона. Парламентарий подчеркнул, что Соединённые Штаты демонстративно игнорируют нормы международного права.

Осенью 2018 года в Конгресс США был внесён законопроект о запрете продления СНВ-3.

Ранее Шаманов прокомментировал выход Вашингтона из ДРСМД, заявив, что Россия — не та страна, которой можно ставить ультиматум.

BannerImage
Эмила Сидорова
  • Новости
  • Владимир Шаманов
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar