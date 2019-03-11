Шаманов заявил, что прекращение СНВ-3 может привести к катастрофе
Председатель комитета Государственный Думы РФ по обороне Владимир Шаманов. Фото: © РИА "Новости"/Владимир Федоренко.
Парламентарий напомнил, что действие договора закончится в феврале 2021 года, что будет к тому времени — непонятно.
Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов предостерёг о прекращении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
— Прекращение СНВ-3 может привести к глобальным, катастрофическим последствиям, — заявил парламентарий в ходе брифинга для военных атташе. Его слова приводит REGNUM.
Шаманов отметил неопределённость, которую искусственно создаёт американская сторона. Парламентарий подчеркнул, что Соединённые Штаты демонстративно игнорируют нормы международного права.
Осенью 2018 года в Конгресс США был внесён законопроект о запрете продления СНВ-3.
Ранее Шаманов прокомментировал выход Вашингтона из ДРСМД, заявив, что Россия — не та страна, которой можно ставить ультиматум.