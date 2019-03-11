Песков о СНВ-3: Основы оборонной политики у нас определяет всё-таки президент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, который заявил ранее, что прекращение Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) может привести к катастрофе.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля порекомендовал обратиться к Конституции нашей страны, где указано, что основы оборонной политики страны определяет президент.

— Внешнюю политику и основы оборонной политики у нас определяет всё-таки президент Российской Федерации, — сказал он, отвечая на просьбу обозначить, насколько слова Шаманова соответствуют ядерной доктрине РФ.

В то же время Песков отметил, что не видел заявления Шаманова, поэтому посоветовал СМИ обратиться к самому Шаманову с просьбой разъяснить его заявление.