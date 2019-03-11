На месте крушения самолёта Ethiopian Airlines обнаружили чёрный ящик

На борту "боинга", летевшего в Найроби, находилось 157 пассажиров и членов экипажа — все они погибли.

Бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолёта "Эфиопских авиалиний", который рухнул вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии.

#UPDATE Black box of Ethiopian Airlines aircraft ET302 is recovered and given to Ethiopian Airlines staff members for further anaylsis, according to rescuer pic.twitter.com/P6DR7O0gFC — CGTN (@CGTNOfficial) 11 марта 2019 г.

Как отмечается, после авиакатастрофы в Эфиопии власти Китая и Индонезии запретили местным авиалиниям использовать для перевозки пассажиров самолёты Boeing 737 MAX 8. Полёты этого типа самолётов приостановили и сами "Эфиопские авиалинии".