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Опубликовано 11 марта 2019, 13:44

На месте крушения самолёта Ethiopian Airlines обнаружили чёрный ящик

Фото: © Twitter/CGTNOfficial

Фото: © Twitter/CGTNOfficial

На борту "боинга", летевшего в Найроби, находилось 157 пассажиров и членов экипажа — все они погибли.

Бортовой самописец обнаружен на месте крушения самолёта "Эфиопских авиалиний", который рухнул вскоре после взлёта из аэропорта Аддис-Абебы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии.

Как отмечается, после авиакатастрофы в Эфиопии власти Китая и Индонезии запретили местным авиалиниям использовать для перевозки пассажиров самолёты Boeing 737 MAX 8. Полёты этого типа самолётов приостановили и сами "Эфиопские авиалинии".

Напомним, самолёт Boeing 737, летевший рейсом ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение через несколько минут после взлёта. Все находившиеся на борту люди — 157 пассажиров и членов экипажа — погибли. Этим рейсом летело много иностранцев, в том числе трое граждан России.

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Эмила Сидорова
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