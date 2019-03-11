На месте крушения лайнера в Эфиопии найдены оба чёрных ящика

Рухнувший "боинг", на борту которого находились граждане 35 стран, появился в авиакомпании несколько месяцев назад.

Оба бортовых самописца обнаружены на месте крушения самолёта Ethiopian Airlines. Об этом сказано в сообщении авиакомпании.

Как уточняется, найдены и параметрический, и речевой самописцы. Возможно, они помогут пролить свет на причины авиакатастрофы.

Accident Bulletin no. 6

Issued on March 11, 2019 at 01:40 PM Local Time

The Digital Flight Data Recorder(DFDR) and Cockpit Voice Recorder(CVR) of ET302 have been Recovered. — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 11 марта 2019 г.

Ранее об обнаружении одного чёрного ящика сообщало агентство Reuters.