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Опубликовано 11 марта 2019, 14:54

Свершилось! Опубликованы фото со съёмок сериала "Ведьмак"

Фото: © Kinopoisk/"Ведьмак"

Фото: © Kinopoisk/"Ведьмак"

Будущий сериал по мотивам книг и игр должен будет стать главным конкурентом "Игры престолов".

В Сети появились фотографии со съёмочной площадки сериала "Ведьмак". Главную роль в шоу исполняет Генри Кавилл (ранее он играл Супермена). Об этом сообщает PS LS.

Кроме красивых локаций природы, самой съёмочной группы и массовки, на кадрах можно найти спину Ани Чалотры (Йеннифэр) и прелестную Анну Шаффер в платье (Трис).

Новым сериалом, который снимают по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского, занимается стриминговая площадка Netflix. Первый сезон получил 8 серий. Сериал должен выйти в 2019 году, точной даты нет.

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Сергей Сурепин
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