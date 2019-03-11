Свершилось! Опубликованы фото со съёмок сериала "Ведьмак"
Фото: © Kinopoisk/"Ведьмак"
Будущий сериал по мотивам книг и игр должен будет стать главным конкурентом "Игры престолов".
В Сети появились фотографии со съёмочной площадки сериала "Ведьмак". Главную роль в шоу исполняет Генри Кавилл (ранее он играл Супермена). Об этом сообщает PS LS.
New 'The Witcher' Netflix Series Photos Leak: https://t.co/hc2VmyPsYZ pic.twitter.com/ZvQwDP6o8u— Comicbook.com (@ComicBook) March 9, 2019
Кроме красивых локаций природы, самой съёмочной группы и массовки, на кадрах можно найти спину Ани Чалотры (Йеннифэр) и прелестную Анну Шаффер в платье (Трис).
’The Witcher’ filming moving to La Palma, Gran Canaria set pics https://t.co/B3jd6uYhqs ⚔️🐺 #HenryCavill 📷: @laprovincia_es // @canarias7 pic.twitter.com/RjzcdZm1FT— Henry Cavill News (@HenryCavillNews) March 10, 2019
Новым сериалом, который снимают по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского, занимается стриминговая площадка Netflix. Первый сезон получил 8 серий. Сериал должен выйти в 2019 году, точной даты нет.