Жительница Словении отрезала себе руку ради страховки. Но не вышло — пришили
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Девушка рассчитывала получить 383 тысячи евро сразу и ещё по три тысячи евро ежемесячно.
21-летняя жительница Любляны сама отрезала себе часть руки выше запястья и представила это как несчастный случай, чтобы получить выплаты от страховых компаний. Об этом сообщили в местной полиции.
В момент "операции" рядом был её 63-летний сообщник, он и вызвал скорую. Пострадавшая заявила, что пыталась циркулярной пилой нарезать веток — якобы хотела развести огонь, чтобы согреться. Её увезли в больницу, но отрубленную конечность забыли. Вскоре часть руки доставили в клинику полицейские, и её удалось пришить.
Так рухнул грандиозный план: правоохранители пояснили, что целью членовредительства и обмана были 383 тысячи евро компенсаций от страховых компаний. Кроме того, как инвалид она должна была получать ещё по три тысячи евро ежемесячно в качестве пособия.
Теперь вместо всего этого ей придётся отвечать перед судом. Её обвинили в мошенничестве. Отмечается, что в деле, кроме указанных лиц, замешаны ещё двое мужчин — им 29 и 58 лет.