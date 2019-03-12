В Швеции назвали Россию "проигравшей сверхдержавой"

Эксперт заверил, что слухи о непроницаемых куполах над войсками РФ в Сирии, недоступных для разведки и нападения, являются мифом.

Активное внедрение Россией средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) объясняется эксплуатацией оставшегося после распада СССР технологического задела, потенциал которого "очень скоро исчерпается". Такое мнение выразил аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен.

По его данным, на протяжении последних 10 лет Москва использует бюджетные решения времён холодной войны в связи с неумением "идти в ногу с развитием военных технологий западных стран". Эксперт считает мифом и пропагандой со стороны Российской армии и промышленности слухи о непроницаемых куполах над войсками РФ в Сирии, недоступных для разведки и нападения.

— РЭБ является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего, — утверждает Кьеллен.

Он считает, что Россия и дальше будет развивать свои военные технологии, но намного медленнее, чем Запад.