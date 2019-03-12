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Опубликовано 12 марта 2019, 11:55

Госдума закрепила право граждан предпенсионного возраста на алименты

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Возрастная рамка установлена на уровне 55 лет для женщин и на уровне 60 лет для мужчин.

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о праве граждан предпенсионного возраста на получение алиментов по нетрудоспособности. Об этом сообщается на сайте ГД.

Принятый закон позволит гарантировать максимальную защиту россиян предпенсионного возраста в сфере права социального обеспечения. Для женщин возрастная рамка установлена на уровне 55 лет, для мужчин — на уровне 60 лет.

По нормам Семейного кодекса России, нетрудоспособность — основание для получения алиментов. Содержать нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей обязаны родители, и наоборот — совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях и содержать их.

Право на получение алиментов может возникнуть у нетрудоспособных супругов и бывших супругов, совершеннолетних братьев и сестёр, дедушек, бабушек, внуков, отчима, мачехи и фактических воспитателей.

Ранее Конституционный суд разъяснил, с каких доходов не удерживаются алименты.

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Эмила Сидорова
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