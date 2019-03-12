Госдума одобрила во II чтении закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Законопроект, внесённый президентом страны, исключает возможность получения условного наказания.

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект об ужесточении наказания для лидеров организованных преступных группировок. Проект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным.

Законопроект предполагает, что за создание или руководство ОПГ последует наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. За участие в собраниях лидеров ОПГ накажут лишением свободы до 20 лет и штрафом до миллиона рублей.

Отдельный вид наказания предусмотрен за высшее положение в преступной иерархии. Тут можно получить срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей. Добавим, что законопроект также исключает возможность получения условного наказания.