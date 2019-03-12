Госдума в первом чтении поддержала повышение пенсий сверх прожиточного минимума

Индексация коснётся более 4 миллионов россиян. Причем перерасчёт будет произведён задним числом — с 1 января 2019 года.

Законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума прошёл первое чтение в Госдуме. В соответствии с документом размер ежемесячной доплаты к установленному в регионе прожиточному минимуму не подлежит пересмотру в связи с индексацией пенсий и единовременных денежных выплат. То есть в случае принятия закона пенсионеры получат и доплаты в полном объёме, и пенсию, которая, напомним, с 1 января была проиндексирована на 7%.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в окончательном чтении закон может быть принят уже на следующей неделе, чтобы как можно скорее провести перерасчёт.

— Причем перерасчёт будет произведён с 1 января 2019 года. Это решение коснётся более 4 миллионов человек, — проинформировал он.