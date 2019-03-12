Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Документ исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии ещё в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, позволяющий получить дополнительную отсрочку от призыва на военную службу. Документ позволит молодым людям, которым во время обучения в школе исполнилось 18 лет, получить отсрочку для обучения в бакалавриате, а потом — в магистратуре.

Авторы законопроекта исходили из того, что в настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось во время обучения в 10-х и 11-х классах, находятся в неравных условиях по сравнению со сверстниками, достигшими совершеннолетия уже в вузе. То есть они использовали свою отсрочку от призыва ещё в школе, а потому им не предоставлялась дополнительная — для продолжения обучения в магистратуре.

Ранее на такой элемент неравенства обращал внимание и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Соответствующий закон исправляет несправедливость и позволит молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста, — комментировал он.

Ранее в Госдуме предложили повысить штрафы за неявку призывников. По словам авторов инициативы, санкции соответствующей главы Кодекса об административных правонарушениях не изменялись с 2007 года.