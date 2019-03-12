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Опубликовано 12 марта 2019, 12:01

Netflix объявил о работе над аниме-адаптацией популярной игры Dragon's Dogma

Фото © Capcom

Фото © Capcom

В настоящий момент стриминговая площадка не разглашает всех подробностей проекта.

Компания Netflix объявила о старте работы над ТВ-адаптацией популярной ролевой игры Dragon’s Dogma. Созданием этого сериала занимается студия Sublimation. Об этом сообщает GI.

Аниме должно будет объединить в себе нарисованные от руки элементы и графику с применением сел-шейдинга. Каких-либо других деталей авторы проекта пока не раскрывают.

Напомним, Dragon’s Dogma — ролевая игра в открытом мире, разработанная Хидеаки Итсуно. Изначально она вышла в мае 2012 года, а 23 апреля 2019-го игра должна будет появиться на консоли Nintendo Switch.

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Сергей Сурепин
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