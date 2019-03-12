Netflix объявил о работе над аниме-адаптацией популярной игры Dragon's Dogma

В настоящий момент стриминговая площадка не разглашает всех подробностей проекта.

Компания Netflix объявила о старте работы над ТВ-адаптацией популярной ролевой игры Dragon’s Dogma. Созданием этого сериала занимается студия Sublimation. Об этом сообщает GI.

Аниме должно будет объединить в себе нарисованные от руки элементы и графику с применением сел-шейдинга. Каких-либо других деталей авторы проекта пока не раскрывают.