Netflix объявил о работе над аниме-адаптацией популярной игры Dragon's Dogma
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В настоящий момент стриминговая площадка не разглашает всех подробностей проекта.
Компания Netflix объявила о старте работы над ТВ-адаптацией популярной ролевой игры Dragon’s Dogma. Созданием этого сериала занимается студия Sublimation. Об этом сообщает GI.
Аниме должно будет объединить в себе нарисованные от руки элементы и графику с применением сел-шейдинга. Каких-либо других деталей авторы проекта пока не раскрывают.
Напомним, Dragon’s Dogma — ролевая игра в открытом мире, разработанная Хидеаки Итсуно. Изначально она вышла в мае 2012 года, а 23 апреля 2019-го игра должна будет появиться на консоли Nintendo Switch.