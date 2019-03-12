Сенатор ответил на слова шведского эксперта о РФ как проигравшей сверхдержаве

По мнению Франца Клинцевича, заблуждение западных стран — преимущество для России.

В Совете Федерации отреагировали на заявление шведского аналитика о том, что Россия якобы является "проигравшей сверхдержавой". По мнению сенатора Франца Клинцевича, подобные слова укладываются в общую концепцию дискредитации нашей страны.

— Но нам же неважно, что они о нас думают, нам важно, в каком состоянии мы находимся, — сказал он Лайфу, добавив, что России также важно, какую наша страна преследует стратегию. — Наша стратегия оборонительная, но своей оборонительной стратегией мы определяем чётко, что в случае возникновения угрозы какие-то упреждающие действия мы будем делать.

Клинцевич ответил и на слова о том, что в РФ эксплуатируется оставшийся после распада СССР технологический задел. Он отметил, что после развала Советского Союза была развалена вся военная промышленность.

— Мы делали всё с нуля, мы продавали старые запасы, как украинцы, старого оружия, вскрывали склады, — рассказал он, добавив, что все эти шаги были предприняты без того, чтобы особо задумываться о последствиях и с ориентацией только на ракетные войска стратегического назначения.

Сенатор добавил, что перспективное современное оружие, которое есть у России и уже испытывается, стоит на учебно-боевом дежурстве, проходит модернизацию и совершенствуется.

— Россию остановить нельзя, поэтому то, что вы думаете, господа, нам на самом деле, конечно, важно, но ваше заблуждение — это наше преимущество, — подчеркнул Клинцевич. — Россия самодостаточна, Европа и Америка это не весь мир. Европа уже прозревает, и в Америке тоже скоро появятся умные люди.