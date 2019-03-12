Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2019, 13:10

"Это больше не игра". Опубликован первый трейлер фильма Doom: Annihilation

На этот раз экранизация популярной серии шутеров должна будет выйти осенью 2019 года.

В Сети появился первый трейлер фильма Doom: Annihilation. В видео нам показали главных героев — солдат, прибывающих на спутник Марса, поймав сигнал бедствия с местной научной станции.

Также в опубликованном ролике можно заметить одного из демонов — Рыцаря ада — и зомби. С последними один из пехотинцев расправляется с помощью бензопилы.

Сценарий к фильму написал Тони Гиглио ("Спецназ: В осаде"). Главные роли исполняют Эми Мэнсон, Доминик Мэфхэм и Люк Аллен-Гейл. У фильма пока нет даты выхода.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • doom
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar