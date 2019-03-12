"Это больше не игра". Опубликован первый трейлер фильма Doom: Annihilation
На этот раз экранизация популярной серии шутеров должна будет выйти осенью 2019 года.
В Сети появился первый трейлер фильма Doom: Annihilation. В видео нам показали главных героев — солдат, прибывающих на спутник Марса, поймав сигнал бедствия с местной научной станции.
Также в опубликованном ролике можно заметить одного из демонов — Рыцаря ада — и зомби. С последними один из пехотинцев расправляется с помощью бензопилы.
Сценарий к фильму написал Тони Гиглио ("Спецназ: В осаде"). Главные роли исполняют Эми Мэнсон, Доминик Мэфхэм и Люк Аллен-Гейл. У фильма пока нет даты выхода.