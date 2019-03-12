Британия приостановила эксплуатацию Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии

Великобритания приостанавливает эксплуатацию самолёта Boeing 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Соединённого Королевства.

— Управление гражданской авиации внимательно следит за ситуацией, однако, поскольку мы не имеем достаточной информации c бортового устройства регистрации параметров полёта, то мы, в рамках мер предосторожности, проинструктировали приостановить использование данного самолёта всеми операторами, — говорится в заявлении ведомства.

В управлении также отметили, что это распоряжение будет действовать, пока не поступят новые данные о "боингах".