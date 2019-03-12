Переговоры по Украине
Атаки БПЛА
Новая Госдума

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2019, 16:53

Британия приостановила эксплуатацию Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии

Фото: © Flickr/Aka The Beav

Фото: © Flickr/Aka The Beav

Великобритания приостанавливает эксплуатацию самолёта Boeing 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Соединённого Королевства.

Управление гражданской авиации внимательно следит за ситуацией, однако, поскольку мы не имеем достаточной информации c бортового устройства регистрации параметров полёта, то мы, в рамках мер предосторожности, проинструктировали приостановить использование данного самолёта всеми операторами, — говорится в заявлении ведомства.

В управлении также отметили, что это распоряжение будет действовать, пока не поступят новые данные о "боингах".

Напомним, уже ряд стран приостановили эксплуатацию этих самолётов. В свою очередь, Росавиация направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшему безопасному использованию самолётов 737-8 MAX. Как уже сообщал Лайф, авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе и трёх россиян.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Великобритания
  • boeing
  • В мире
  • Эфиопия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar