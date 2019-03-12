Британия приостановила эксплуатацию Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии
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Великобритания приостанавливает эксплуатацию самолёта Boeing 737 MAX в связи с авиакатастрофой в Эфиопии, где погибло 157 человек. Об этом сообщает Управление гражданской авиации Соединённого Королевства.
— Управление гражданской авиации внимательно следит за ситуацией, однако, поскольку мы не имеем достаточной информации c бортового устройства регистрации параметров полёта, то мы, в рамках мер предосторожности, проинструктировали приостановить использование данного самолёта всеми операторами, — говорится в заявлении ведомства.
В управлении также отметили, что это распоряжение будет действовать, пока не поступят новые данные о "боингах".
Напомним, уже ряд стран приостановили эксплуатацию этих самолётов. В свою очередь, Росавиация направила в Boeing запрос о рекомендациях по дальнейшему безопасному использованию самолётов 737-8 MAX. Как уже сообщал Лайф, авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе и трёх россиян.