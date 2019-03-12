"Самая боеготовная армия". В ГД назвали потявкиванием слова о проигравшей России

Зарубежные "специалисты" позволяют себе подобные заявления "из-за угла", поскольку ничего другого сделать не могут, считает депутат.

Россия относится к числу военных сверхдержав, а утверждения об обратном свидетельствуют о страхе и зависти со стороны остальных. Так депутат госдумы Александр Шерин прокомментировал слова шведского аналитика Йонаса Кьеллена, назвавшего Россию отстающей в плане разработки новых видов вооружений.

— Россия, по оценке независимых экспертов, уже является военной сверхдержавой. У нас самая боеготовная армия в мире. То, что у нас ведутся разработки оружия, не имеющего аналогов в мире, это факт. А выводы этого шведа… Обычная пропаганда, попытка деморализовать, — сказал в эфире НСН первый зампредседателя Комитета ГД по обороне.

Шерин считает, что этих "специалистов" заставляет потявкивать из-за угла проводимая РФ огромная работа в военной сфере. По его мнению, кроме "потявкивания", "они себе ничего позволить не могут, потому что понимают, насколько Россия — серьёзное государство".