Жена отправила мужу СМС из боинга перед тем, как он потерпел крушение в Эфиопии

Шиха была экспертом по изменению климата. В роковой день она собиралась лететь на Ассамблею ООН по окружающей среде в Найроби. Уже поднявшись на борт самолёта, индианка написала своему мужу сообщение.

Шиха Гарг. Фото: twitter / Shikha_UN

Я села в самолёт, позвоню тебе, как только приземлюсь Сообщение, написанное Шихой Гарг

Но супруг не успел на него ответить, пишет Daily Mail. Ему позвонили с ужасным известием о том, что его жена погибла в авиакатастрофе. Самолёт разбился в Эфиопии через несколько минут после взлёта, унеся жизни всех 157 пассажиров.