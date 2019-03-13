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Опубликовано 13 марта 2019, 12:29

Песков высказался о законе против фейковых новостей

Фото: © flickr/Mike MacKenzie

Фото: © flickr/Mike MacKenzie

Документ вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверной. Его уже одобрила Госдума, очередь за Совфедом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов высказался о законопроекте по борьбе с фейковыми новостями. Представитель Кремля назвал документ достаточно продуманным и обратил внимание, что в его разработке принимало участие экспертное сообщество.

— Что касается позиции по этому законопроекту — вы знаете, с учётом мнений разных общественных организаций, давайте всё-таки дождёмся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции, — добавил Песков.

Напомним, что 7 марта депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о борьбе с фейковыми новостями. Документ вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, которая распространяется под видом достоверной.

А накануне закон о борьбе с фейковыми новостями рекомендовал одобрить профильный комитет Совфеда.

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Марина Калегина
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