В Госдуме назвали бессмысленным протест Японии против учений на Курилах
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В нижней палате парламента уверены, что Страна восходящего солнца сама провоцирует Россию на укрепление обороноспособности.
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов в разговоре с Лайфом выразил уверенность, что протест японских властей против военных учений России на юге Курильских островов является бессмысленным.
Сам протест бессмысленен, можно сколько угодно сотрясать воздух, но, собственно говоря, своими действиями Япония как раз провоцирует нас на укрепление обороноспособности нашей страны, особенно в этом районе
По словам парламентария, российская сторона должна быть уверена, что никакая потенциальная агрессия по отношению к Курильским островам невозможна, поэтому Вооружённые силы РФ и проводят там учения.
Напомним, ранее Правительство Японии направило России официальное представление в связи с учениями на юге Курильских островов.