Госдума ужесточила наказание для лидеров ОПГ

Этот закон вводит уголовную ответственность для лидеров группировок за "занятие высшего положения в преступной иерархии".

Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении закон, который ужесточит наказание для лидеров ОПГ. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Закон вводит уголовную ответственность для лидеров группировок за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Для них предусматривается наказание в виде тюремного срока от 8 до 15 лет с возможным максимальным штрафом до пяти миллионов рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, необходимость ужесточения наказания обусловлена тем, что в действующем законодательстве предусматривается наказание для таких граждан за совершение некоторых действий, а не за сам факт лидерства, что зачастую позволяет им избежать ответственности.

Отдельным преступлением закон сделает участие в собрании представителей преступных сообществ. В качестве наказания предусмотрено заключение от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

При этом за само совершение преступления по организации, руководству или координации деятельности ОПГ повышается штраф до пяти миллионов рублей с сохранением сроков лишения свободы от 12 до 20 лет.

Также предусмотрено повышение штрафов, которые могут назначаться совместно с лишением свободы за ряд преступлений. Например, его сумма за участие в преступном сообществе при принятии закона будет составлять до трёх миллионов рублей (сейчас до 500 тысяч). Изменятся и сроки наказания за такое преступление — теперь они составят от 7 до 10 лет (сейчас от 5 до 10 лет).

Также устанавливается возможность назначения для лидеров ОПГ штрафа до пяти миллионов рублей в дополнение к предусмотренному законодательством наказанию за создание сообщества, руководство им и координацию его деятельности, а также участие в собрании с данными целями.